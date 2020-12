Cor 15:40 Furbetto del cartellino: patteggia impiegato di Alghero Patteggiamento ad un anno e 8 mesi di reclusione. Si chiude il processo in corso presso il Tribunale di Sassari per uno dei tre dipendenti comunali di Alghero imputati



ALGHERO - Si chiude il processo in corso presso il Tribunale di Sassari per uno dei tre dipendenti comunali di Alghero imputati (uno del settore Ambiente e due alle Manutenzioni): Patteggiamento ad un anno e 8 mesi di reclusione e 1.200 euro di ammenda.



Le indagini coordinate dal Tribunale e portate avanti dai militari della Guardia di Finanza algherese erano partite lo scorso anno e si erano protratte per diversi mesi con registrazioni, verifiche e pedinamenti. Le fiamme gialle avevano constatato che i tre dipendenti molto spesso, durante l'orario di lavoro, preferivano trascorrere il tempo affaccendati in private questioni.



Per due di loro era inizialmente scattata la sospensione dal lavoro, misura poi annullata dal Tribunale del Riesame per questioni procedurali su cui si era già espressa la Cassazione (l’udienza preliminare è fissata per febbraio 2021). Il terzo, invece, si era avvalso di un periodo di aspettativa prima della pensione: è lui che ha preferito patteggiare.