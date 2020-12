Red 12:04 Lavoratori Amministrazione pubbliche: è sciopero generale Domani, anche a Sassari le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil Cisl e Uil della Funzione pubblica aderiscono allo sciopero generale dei lavoratori delle amministrazioni pubbliche proclamato in tutta Italia, «per rivendicare la risoluzione di una serie di tematiche e di criticità irrisolte da tantissimi anni»







«Politiche miopi – proseguono in un documento i segretari Paolo Dettori (Fp Cgil), Armando Ruzzetto (Cisl Fp) e Augusto Ogana (Uil Fpl) - che trascurano gli elementi fondamentali della sicurezza sul lavoro e lesinano nella fornitura dei dpi nelle situazioni di emergenza, che non trovano le risorse per assicurare i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, determinando con l’imposizione di vacanze contrattuali lunghissime, danni economici irrecuperabili per perdita del potere d’acquisto dei salari e rivalutazione in basso delle quote di calcolo pensionistico. Scelte politiche che a tutto servono tranne che a determinare tra i lavoratori quelle motivazioni e quella fiducia capaci di creare un benessere organizzativo e una crescita strutturale per un complessivo innalzamento dello standard di efficienza delle Amministrazioni pubbliche».



Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl «sono assolutamente convinte che la Legge di bilancio deve migliorare il Paese e far ripartire l'economia. Una Pa più capace e moderna serve al paese. Rinnovare i contratti pubblici e assumere più giovani e professionisti qualificati migliora la Pa e il Paese». Con queste parole d'ordine, le Segreterie territoriali della Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil organizzano a Sassari due sit-in nella mattinata di domani, mercoledì 9 dicembre. Il primo si svolgerà alle 9.30, in Piazza Fiume, nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione Covid. Alle 12, i lavoratori, con le delegazioni sindacali, si trasferiranno davanti al Pronto soccorso, in Viale Italia, come momento di solidarietà e vicinanza a tutti gli operatori della sanità pubblica del territorio sassarese, coinvolti e partecipi in maniera drammatica ed estenuante nella lotta all'epidemia da marzo a oggi.