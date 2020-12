Red 10:04 Uomo in pericolo di vita: volo urgente Olbia-Roma Ieri, un Falcon 50 del 31esimo Stormo dell´Aeronautica militare è stato impegnato in un trasporto sanitario urgente da Olbia a Ciampino per un 44enne in imminente pericolo di vita. L´uomo è stato poi trasportato all’European hospital di Roma



OLBIA – Ieri (martedì), un Falcon 50 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica militare è stato impegnato in un trasporto sanitario urgente. I militari hanno accompagnato da Olbia a Ciampino un 44enne in imminente pericolo di vita. A bordo, anche un equipe medica, che lo ha assistito durante il volo. Dall'aeroporto romano, l'uomo è stato poi trasportato all’European hospital della Capitale.