Red 19:02 Olbia: 27kg di marijuana in un capannone



OLBIA – Questa mattina (mercoledì), i Carabinieri della Stazione di Olbia centro e del Nucleo Operativo e radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno tratto in arresto tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un intervento in supporto ai Vigili del fuoco per un incendio avvenuto per cause accidentali in una falegnameria della zona industriale, i militari hanno trovato 27chilogrammi di marijuana nel capannone.



Concluse le operazioni di spegnimento delle fiamme, durante il successivo sopralluogo per verificare le cause dell’incendio, i militari hanno rinvenuto la sostanza stupefacente in una valigia che era stata solo parzialmente interessata dalle fiamme, con all’interno 9,6chilogrammi di marijuana, suddivisa in quindici sacchetti del peso di circa 300-400grammi ognuno. Le operazioni di ricerca, estese a tutti i reparti e agli anditi del laboratorio artigiano hanno permesso di rinvenire in un armadio altri trentadue sacchetti contenenti marijuana essiccata per un peso complessivo di 18,2chilogrammi di sostanza.



Dopo una serie di accertamenti si è riusciti a risalire ai proprietari della droga, tre uomini (rispettivamente di 27, 49, 40 anni) originari dell'Oristanese e del Cagliaritano, ma residenti a Olbia (uno già noto alle Forze dell'ordine). Due erano i dipendenti della ditta che agivano all’insaputa del titolare, risultato del tutto estraneo alla vicenda. La perquisizione nel domicilio del 27enne ha permesso di trovare altri quattro sacchetti di marijuana per un peso totale di 2,3chilogrammi e un bilancino elettronico di precisione. Inoltre, nella disponibilità dei tre sono stati rinvenuti e sequestrati 3.500euro in contanti. Tutta la sostanza stupefacente ritrovata, per un totale complessivo di 30,110chilogrammi, è stata sottoposta a sequestro. Per i tre sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa della convalida, a disposizione dell’Autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.