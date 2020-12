Red 22:03 Marijuana: coppia nei guai a Olbia I Carabinieri della Sezione Operativa del locale Reparto Territoriale, al termine degli accertamenti investigativi, hanno arrestato un uomo e hanno denunciato la sua compagna



OLBIA – I Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia, al termine degli accertamenti investigativi, hanno arrestato un uomo e hanno denunciato la sua compagna. L’operazione è scattata ieri mattina (martedì), quando i militari si sono recati nella zona di Via Bellini e hanno proceduto al controllo di un 36enne, già noto alle Forze dell'ordine.



La perquisizione personale e domiciliare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire 80grammi di marijuana nella camera da letto, un bilancino di precisione e 1.420euro, somma ritenuta provento dell’attività illecita. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.



Oltre ad arrestare l’uomo per detenzione ai fini di spaccio, è stata denunciata la sua 47enne compagna, incensurata, perché nella disponibilità della sostanza stupefacente. Il 36enne è stato ristretto al regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida, a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Tempio Pausania.