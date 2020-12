Red 11:36 Quasi 10kg di droga in casa: cagliaritano in manette Un 51enne, già noto alle Forze dell´ordine, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Cagliari. In casa, gli sono stati trovati 5,7chilogrammi di marijuana, 3,5chilogrammi di hashish, circa 20grammi di cocaina, soldi e quanto necessario per confezionare le dosi



CAGLIARI – Un 51enne, già noto alle Forze dell'ordine, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Cagliari. In casa, gli sono stati trovati (e sequestrati) 5,7chilogrammi di marijuana, 3,5chilogrammi di hashish, circa 20grammi di cocaina, soldi e quanto necessario per confezionare le dosi.



Ieri mattina (mercoledì), mentre percorreva a piedi Via del Lentisco ha visto gli uomini della Squadra Volante e a tentato di dileguarsi. Ma i poliziotti lo hanno fermato e lo hanno perquisito. La perquisizione è stata poi estesa anche al suo domicilio.



L'ispezione, con le Unità cinofile della Guardia di finanza e i cani Ambra, Damon e Grey, ha permesso di trovare sostanza stupefacente sia in camera da letto, sia in un armadio nella lavanderia. Inoltre, in un locale attiguo alla casa, è stata trovata anche una pistola scacciacani, priva del tappo rosso, con un caricatore contenente quattro cartucce.