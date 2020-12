video Cor 18:30 La poesia del lunedì: Gottfried Benn Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau







nel destino del tempo che fu tuo,



con occhio fermo hai rivolto lo sguardo



verso un’ora che lo sguardo distrugge,



le cose entrano gelide negli occhi



e si strappano all’antico legame,



non c’è che una salvezza: nel verso



esorcizzare le cose con la parola.



…



Nel nome di colui che dà le ore,



presagibile solo se trascorra



dinanzi a un’ombra in cui l’anno si compie,



ma resta oscuro il canto delle ore –



un anno sulla frana della Storia,



frana dei cieli e frana del potere,



ed ecco l’ora, la tua ora: nel verso



il monologo del dolore e della notte.





_ Gottfried Benn _

_ Gottfried Benn _

poeta tedesco, 1886-1956