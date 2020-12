Red 20:22 Conoci incontra il nuovo direttore marittimo nord Sardegna Il nuovo comandante della Direzione marittima del nord Sardegna è il capitano di Vascello Giovanni Canu che, sottolineano dagli uffici di Porta Terra, «parla alguerés e respira aria di casa»







Il nuovo direttore marittimo, che dovrà coordinare le attività sull’intera costa della Sardegna settentrionale, è di Siena, di padre algherese e conoscitore e frequentatore della città. Nella sala del primo cittadino per un saluto di benvenuto, il comandante, in servizio dal 24 ottobre nella sede della Direzione marittima, a Olbia, è giunto accompagnato dal comandante della capitaneria di Porto Torres Gianluca Oliveti e dal comandante di Alghero Pierclaudio Moscogiuri.



All’incontro, ha preso parte anche il presidente del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca. Le origini algheresi del nuovo comandante traspaiono evidenti, come la soddisfazione di guidare una Direzione così importante e prestigiosa.



ALGHERO – Oggi (martedì), il sindaco di Alghero ha ricevuto nel suo ufficio di Porta Terra, il capitano di Vascello Giovanni Canu, nuovo direttore marittimo del nord Sardegna che subentra a Maurizio Trugu. Canu arriva dal Compartimento marittimo di Brindisi.