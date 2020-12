Red 23:17 Uniss: ecco la squadra del rettore Oggi, il nuovo magnifico rettore dell´Università degli studi di Sassari Gavino Mariotti ha nominato la Giunta dei prorettori e delle prorettrici: sono complessivamente undici







Nella foto: il rettore Gavino Mariotti Commenti SASSARI - Il rettore dell’Università degli studi di Sassari Gavino Mariotti ha nominato la Giunta dei prorettori e delle prorettrici che lo supporteranno nell’azione di governo. Sono in tutto undici, compreso il prorettore vicario Andrea Piana. Si tratta di Angela Spanu, Antonietta Mazzette, Pier Andrea Serra, Giovanni Maria Uda, Ludovicò Marinò, Paola Pittaluga, Giuseppe Pulina, Eraldo Sanna Passino, Pierluigi Sechi e Riccarda Zappino. Ciascuno di loro sovraintenderà a un’area specifica: dal Bilancio alla Didattica, dalla Ricerca alla Terza missione, passando per gli aspetti medico-sanitari, gli Affari legali, la Formazione e l’alta formazione. Della Giunta fanno parte per la prima volta anche il presidente del Consiglio del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e la presidente del Consiglio degli studenti.Piana, prorettore vicario, è professore ordinario di Igiene generale e applicata nel Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali. E’ stato presidente del Corso di laurea magistrale in Farmacia, coordinatore del Corso di dottorato di Scienze biomediche e presidente della Commissione Visiting professor dell’Ateneo di Sassari. Nel 2018, è stato eletto coordinatore regionale della Società italiana multidisciplinare per la prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie.Spanu, prorettrice agli aspetti medico-sanitari, dal 2010 è professoressa ordinaria di Medicina mucleare. Dal 2004, è direttore della Scuola di specializzazione di Medicina nucleare. Svolge l’attività assistenziale nell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari con funzioni di direttore della Struttura complessa di Medicina nucleare e del Centro Pet dal 2013. E' vicepresidente della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e chirurgia. Fa parte dell’Editorial board delle riviste “Oncology reports” e “American journal of nuclear medicine and molecular imaging”.Mazzette, prorettrice per i rapporti tra università e territorio, è professoressa ordinaria di Sociologia urbana. Insegna Analisi delle società urbane nel Corso di laurea in Comunicazione e professioni dell’informazione e Sociologia dell’ambiente e del territorio nel Corso di laurea in Sicurezza e cooperazione internazionale; Culture urbane e professioni metropolitane nel Master di primo livello in Comunicazione per le industrie culturali, nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università Cattolica di Milano. E’ responsabile del progetto triennale Consolidamento dell'Osservatorio sociale sulla criminalità in Sardegna, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e dalla Banca d’Italia. E’ stata direttrice del dipartimento PolComIng.Serra, prorettore alla Terza missione, è professore associato di Farmacologia nel Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali, e ricercatore associato all'Istituto di Scienze delle produzioni alimentari del Cnr. Presiede il Corso di laurea in Scienze dell'alimentazione, salute e benessere dell'uomo, dove insegna Farmacologia e nutraceutica. Nel 2018, è stato eletto nel Comitato di coordinamento della Rete italiana degli Atenei ed Enti di ricerca per il Public engagement-ApeNet.Uda, prorettore agli Affari legali, è professore associato nella Facoltà di Giurisprudenza dal 2006. Dal 2011, è professore straordinario di Diritto privato, con gli insegnamenti di Diritto civile e Istituzioni di diritto privato. Dirige la Scuola di specializzazione per le professioni legali. E' responsabile dell'indirizzo giudico della Scuola dottorale in Diritto ed economia dei sistemi produttivi. Membro del Consiglio di amministrazione della Scuola Forense dell’Ordine degli avvocati di Nuoro e membro della Commissione usi della Camera di Commercio di NuoroMarinò, prorettore al Bilancio, è professore ordinario di Economia aziendale e afferisce al Dipartimento di Scienze economiche e aziendali di cui è stato direttore da novembre 2014 a ottobre 2020. Insegna Strategia e governo d’azienda nei Corsi di laurea magistrale in Economia aziendale, bilancio ed analisi economico-finanziaria nel Corso di laurea triennale in Economia e management di cui è tuttora coordinatore. E' responsabile del Business development node nel Macronodo Uniss nell’ambito del Competence center artes 4.0Pittaluga, prorettrice alla Formazione e alta formazione, è professoressa associata di Tecnica e pianificazione urbanistica confermata. Direttrice del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dal 2018 al 2020. Delegata rettorale per la Didattica da novembre 2014 a dicembre 2017. Attualmente, è editore associato della rivista scientifica open access city, territory and architecture “An interdisciplinary debate on project perspectives”, rivista di classe A, membro del comitato editoriale della collana “Metodi del territorio” della casa editrice “FrancoAngeli” e di quello della collana “Urban and landscape perspectives” della casa editrice “Springer”.Pulina, prorettore alla Ricerca, dal 2003 agronomo e dottore di ricerca, è professore ordinario di Zootecnica speciale. Nello stesso Ateneo ha ricoperto la carica di direttore del Dipartimento di Agraria, del Dipartimento di Scienze zootecniche, di consigliere di amministrazione e di senatore. E' docente di Etica e sostenibilità degli allevamenti e di Igiene e benessere degli allevamenti nel Corso di laurea magistrale in Scienze delle produzioni zootecniche e di Filosofia ed etica della ricerca nel Corso di dottorato in Scienze agrarieSanna Passino, prorettore alla Didattica, laureato in Medicina veterinaria nel 1988, è iscritto all'Albo professionale dei medici veterinari della provincia di Sassari. Dal primo ottobre 2007, è professore ordinario nella Facoltà di Medicina veterinaria e gli viene assegnato l’insegnamento di Patologia chirurgica veterinaria. Nell’ottobre 2010, è stato confermato in ruolo. Dal 2014 al 2020, è stato direttore del Dipartimento di Medicina veterinariaSechi, presidente del Consiglio del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, è laureato in Giurisprudenza e ha conseguito un Master di secondo livello in Governance e management nella Pubblica amministrazione. Da luglio 2018, è presidente dell'organo statutario di rappresentanza del personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell’Università di Sassari con funzioni consultive e propositiveZappino, presidente del Consiglio degli studenti, è iscritta al Corso di laurea di Biotecnologie.Nella foto: il rettore Gavino Mariotti Edizioni Locali Cagliari Sassari Olbia Nuoro Oristano Porto Torres 15/12/2020 Università Cagliari: Francesco Mola nuovo rettore E´ il risultato del turno elettorale, in cui il docente di Statistica e prorettore vicario ha ottenuto oltre 1400voti. «Eì un risultato oltre le aspettative. E´ bello vedere un Ateneo così compatto. Un ringraziamento a tutte e tutti. 