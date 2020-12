Antonio Burruni 22:44 Serie A: buon punto esterno per il Cagliari Finisce 0-0 la sfida sul manto erboso del Tardini di Parma tra ducali e isolani, valida per il massimo campionato. Partita non spettacolare, ma disputata da due squadre in salute







PRIMO TEMPO. Al 2', su azione d'angolo, Cragno risponde all'incornata di Kucka. Due minuti dopo è Nandez a chiamare Sepe dalla distanza, Poco oltre il quarto d'ora di gioco, l'acciaccato Scozzarella cede il posto a Sohm. Al 21', Osorio va in gol, ma è fuorigioco: si resta sullo 0-0. Problemi muscolari per Pezzella, sostituito da Gagliolo al 26'. Cinque minuti dopo, ci riprova Kucka, ma senza esito. Al 43', piazzato di Lykogiannis e per poco Cerri non trova la deviazione vincente. L'arbitro concede 2' di recupero, ma si va al riposo sul risultato di partenza.



SECONDO TEMPO. Il Parma torna in campo con lo stesso undici che ha disputato la prima frazione di gioco, mentre il Cagliari presenta Simeone al posto di Cerri. Pronti-via e Simeone chiama Sepe alla parata. Al 49', il portiere si ripete sul colpo di testa di Joao Pedro, imbeccato da Nandez. Al 65', Gervinho innesca Inglese, che ci prova da fuori, ma Cragno non si fa sorprendere. Quattro minuti dopo, Ceppellini subentra a Walukiewicz. Un giro di lancette dopo, triplo cambio locale, con Cornelius, Brunetta e Hernani per Inglese, Karamoh e Gervinho. Ad un quarto d'ora dalla fine, Marin subentra a Oliva. Al 77', Ceppitelli sbroglia la matassa in area. Quattro minuti dopo, fuori Lykogiannis e Sottil, dentro Carboni e Tramoni. L'arbitro concede 5' di recupero. Ammonito Cornelius al 92'. Due minuti dopo, cross di Zappa dalla destra, girata di Joao Pedro e palla sul fondo. E' l'ultima occasione del match.



PARMA-CAGLIARI 0-0:

PARMA: Sepe, Iacoponi, Pezzella (26′ Gagliolo) Scozzarella (16′ Sohm), Karamoh (25'st Brunetta), Kurtic, Bruno Alves, Kurtic, Kucka; Gervinho (25'st Hernani), Inglese (25'st Cornellius). Allenatore Fabio Liverani.

CAGLIARI: Cragno, Zappa, Walukiewicz (24'st Ceppitelli), Klavan, Lykogiannis (36'st Carboni), Oliva (30'st Marin), Rog, Nandez, Joao Pedro, Sottil (36'st Tramoni), Cerri (1'st Simeone). Allenatore Eusebio Di Francesco.

ARBITRO: Ivano Pezzuto di Lecce.



