Red 9:47 Cade dalla moto: muore 46enne Il 46enne di Macomer Corrado Aresu è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì mentre percorreva la Strada statale 131, all´altezza del bivio per Birori



BIRORI – Il 46enne di Macomer Corrado Aresu è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri (mercoledì) mentre percorreva la Strada statale 131, all'altezza del bivio per Birori. Per cause non ancora chiarite, l'uomo sarebbe caduto sull'asfalto, rimanendo ferito gravemente.



Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha attivato l'elisoccorso. Il 46enne è stato ricoverato in gravissime condizioni all'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è spirato. Sul luogo dell'incidente, anche la Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi del caso, e i Vigili del fuoco, che hanno bonificato la zona.