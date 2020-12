A.B. 14:48 E´ tempo di Sardinia sport experience Un finale di 2020 con tennis, baseball e campo balilla, le discipline protagoniste da oggi a martedì 22 dicembre grazie al progetto targato Opes Sardegna







I campi del Tennis Davis club di Sassari sono pronti ad attendere l’esercito di circa ottanta amatori che, da domani, venerdì 18, a domenica 20, si cimenteranno nei tornei regionali maschile e femminile organizzati dal Centro servizi sportivi Sardegna e dall’Asd Bn Sport&more della presidentessa Valentina D’Agostino, sotto l’egida di Opes Sardegna. Il responsabile dell’evento Giuseppe Cardin ha messo in piedi un tabellone che, dopo il prologo di fine novembre, è pronto a vivere le sue fasi conclusive. Gli incontri prenderanno il via domani, alle 10, e terranno banco fino alle 13 di domenica, quando è prevista la cerimonia di premiazione nei locali del Country club di Sassari.



Organizzata inizialmente a Quartu Sant’Elena, la giornata promozionale dedicata al baseball troverà invece ospitalità a Nuoro, città che ha scritto pagine indimenticabili nella storia del “batti e corri” grazie alla locale Nuoro softball, recentemente tornata alla ribalta nazionale grazie alla promozione in Serie A1. Sabato 19, il diamante del “Francesco Sanna” sarà teatro delle dimostrazioni di baseball 5 organizzate dall’Asd Cubasard del tecnico cubano Roberto Greaves. Il baseball 5 è uno sport in larga espansione, come testimoniato dal recente inserimento nel programma delle Olimpiadi giovanili di Dakar 2026. Gli interpreti delle esibizioni saranno le atlete e gli atleti di Nuoro softball, Tigri Alghero e Cubasard.



SASSARI - Nel 2020, c'è ancora spazio per una scorpacciata di sport. Fervono i preparativi per la nuova edizione di Sardinia sport experience, progetto targato Opes Sardegna che si propone l'obiettivo di promuovere la pratica sportiva integrandola alla valorizzazione del territorio. Nella finestra di fine anno, che terrà banco da oggi (giovedì) a martedì 22 dicembre, saranno protagonisti tre centri dell'Isola abbinati ad altrettante discipline: Sassari con il tennis, Nuoro con il baseball e Ossi il nuovissimo "Campo balilla". Ogni manifestazione si terrà nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di anti-Covid. Gli atleti e le persone coinvolte a vario titolo verranno sottoposte a tampone. Sarà costantemente garantito il distanziamento interpersonale e l'igienizzazione delle mani oltre che delle attrezzature impiegate nelle varie discipline. L'accesso agli spalti sarà interdetto al pubblico.