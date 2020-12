Red 23:16 Psr: «Sardegna tra le Regioni virtuose» «Superato l´obiettivo di spesa per il 2020, quasi raggiunto quello del 2021», sottolinea l´assessore regionale dell´Agricoltura Gabriella Murgia







«Il livello di spesa conseguito, del 124percento rispetto all’obiettivo di spesa al 31 dicembre 2020 – sottolinea l’esponente della Giunta Solinas – risulta superiore alla media italiana. La Sardegna si colloca così tra le Regioni più virtuose e ad oggi mancano poco meno di 3milioni per l’obiettivo di spesa da raggiungere al 31 dicembre del 2021». Un aspetto sottolineato dal capo unità della Commissione europea Filip Busz, che ha fatto presente come il Psr Sardegna si collochi ben oltre la media degli altri programmi italiani e sia in linea con la spesa media dei programmi europei.



«Abbiamo anche avuto modo – aggiunge Murgia – di presentare l’Agenzia Argea come organismo pagatore regionale che ha iniziato la propria operatività il 16 ottobre 2020 dopo il definitivo riconoscimento da parte del ministero delle Politiche agricole. La sua attività consentirà di ridurre ulteriormente i tempi di gestione ed erogazione degli aiuti». Grazie all’attività del nuovo organismo pagatore regionale sono stati erogati i pagamenti degli anticipi delle misure 10, 11 e 14 per oltre 56milioni di euro entro i termini previsti dai regolamenti comunitari (30 novembre 2020). Sono in corso di elaborazione in questi giorni ulteriori pagamenti sulle misure strutturali, i quali sicuramente consentiranno di raggiungere l’obiettivo di spesa dell’anno prossimo.



Nella foto: l'assessore regionale Gabriella Murgia Commenti CAGLIARI - Si è riunito ieri (mercoledì), in videoconferenza, il Comitato di sorveglianza del Psr Sardegna 2014-2020, alla presenza dei rappresentanti della Commissione europea, dei Ministeri coinvolti e del partenariato economico, sociale e istituzionale. Nel corso del Comitato, presieduto dall’assessore regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia e dall’Autorità di gestione Giulio Capobianco, è stato illustrato lo stato di attuazione del Programma di sviluppo rurale e i progressi compiuti soprattutto sul fronte dell’avanzamento della spesa.«Il livello di spesa conseguito, del 124percento rispetto all’obiettivo di spesa al 31 dicembre 2020 – sottolinea l’esponente della Giunta Solinas – risulta superiore alla media italiana. La Sardegna si colloca così tra le Regioni più virtuose e ad oggi mancano poco meno di 3milioni per l’obiettivo di spesa da raggiungere al 31 dicembre del 2021». Un aspetto sottolineato dal capo unità della Commissione europea Filip Busz, che ha fatto presente come il Psr Sardegna si collochi ben oltre la media degli altri programmi italiani e sia in linea con la spesa media dei programmi europei.«Abbiamo anche avuto modo – aggiunge Murgia – di presentare l’Agenzia Argea come organismo pagatore regionale che ha iniziato la propria operatività il 16 ottobre 2020 dopo il definitivo riconoscimento da parte del ministero delle Politiche agricole. La sua attività consentirà di ridurre ulteriormente i tempi di gestione ed erogazione degli aiuti». Grazie all’attività del nuovo organismo pagatore regionale sono stati erogati i pagamenti degli anticipi delle misure 10, 11 e 14 per oltre 56milioni di euro entro i termini previsti dai regolamenti comunitari (30 novembre 2020). Sono in corso di elaborazione in questi giorni ulteriori pagamenti sulle misure strutturali, i quali sicuramente consentiranno di raggiungere l’obiettivo di spesa dell’anno prossimo.Nella foto: l'assessore regionale Gabriella Murgia