Cor 12:50 Via anziani dall´ostello, primo flop

Si spera nel secondo avviso L´Amministrazione di Alghero non si da per vinta e i giorni scorsi ha pubblicato un secondo avviso esplorativo: scadenza ravvicinata, dieci giorni per manifestare interesse (scadenza il 21 dicembre 2020)







Si tratta del tentativo fatto nel mese di settembre dall'Amministrazione algherese di trovare una casa adeguata, comoda e in grado di garantire il pieno rispetto delle norme sull’organizzazione e funzionamento delle strutture sociali per gli ospiti del Centro Residenziale Anziani. L'idea della Giunta Conoci era quella di traslocare immediatamente da Fertilia, motivo per cui nell'ultimo anno e mezzo nessuna miglioria è stata programmata e realizzata sull'immobile dell'ex ostello.



Nonostante il flop del primo bando però, l'Amministrazione non si è data per vinta e i giorni scorsi ha pubblicato un secondo avviso esplorativo, con cui spera in questa circostanza di centrare l'obbiettivo ed andare a segno. La finestra per la nuova ricognizione è infatti limitata a soli 10 giorni (scadenza il 21 dicembre 2020).



L'esigenza rimane quella di verificare la sussistenza di immobili da acquisire in locazione passiva, destinati ad ospitare temporaneamente gli ospiti del centro residenziale anziani aventi i requisiti base in grado di ospitare almeno 60 persone autosufficienti e non autosufficienti, conformi alla disciplina di settore o conformabili con modesti interventi di adeguamento e, comunque in ogni caso, con caratteristiche e requisiti che garantiscano migliori condizioni rispetto all’attuale sede.



Nella foto: la recente riunione sul Cra svoltasi con i sindacati a Porta Terra Commenti ALGHERO - Il dirigente del settore Vigilanza, Urbanistica, Edilizia privata, Demanio e patrimonio del Comune di Alghero «dichiara inadeguata la manifestazione di interesse prodotta dall’unico partecipante, in relazione alla insufficiente dotazione di spazi per far fronte alla richiesta come individuata dall’avviso esplorativo».Si tratta del tentativo fatto nel mese di settembre dall'Amministrazione algherese di trovare una casa adeguata, comoda e in grado di garantire il pieno rispetto delle norme sull’organizzazione e funzionamento delle strutture sociali per gli ospiti del Centro Residenziale Anziani. L'idea della Giunta Conoci era quella di traslocare immediatamente da Fertilia, motivo per cui nell'ultimo anno e mezzo nessuna miglioria è stata programmata e realizzata sull'immobile dell'ex ostello.Nonostante ildel primo bando però, l'Amministrazione non si è data per vinta e i giorni scorsi ha pubblicato un secondo avviso esplorativo, con cui spera in questa circostanza di centrare l'obbiettivo ed andare a segno. La finestra per la nuova ricognizione è infatti limitata a soli 10 giorni (scadenza il 21 dicembre 2020).L'esigenza rimane quella di verificare la sussistenza di immobili da acquisire in locazione passiva, destinati ad ospitare temporaneamente gli ospiti del centro residenziale anziani aventi i requisiti base in grado di ospitare almeno 60 persone autosufficienti e non autosufficienti, conformi alla disciplina di settore o conformabili con modesti interventi di adeguamento e, comunque in ogni caso, con caratteristiche e requisiti che garantiscano migliori condizioni rispetto all’attuale sede.Nella foto: la recente riunione sulsvoltasi con i sindacati a Porta Terra