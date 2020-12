A.B. 15:06 Stadio Vanni Sanna: convenzione Comune-Torres E´ arrivata oggi, negli uffici dell’Assessorato allo Sport e politiche giovanili, la firma sulla convenzione per la gestione e l´avvio dei lavori della storica struttura sportiva cittadina







«Un momento importante per la Torres – dichiarano dalla sede della società sassarese - che potrà finalmente riappropriarsi della propria casa sportiva e per la città di Sassari che potrà avere una struttura riqualificata e sicura per le manifestazioni sportive e non solo». «Come Amministrazione comunale siamo davvero soddisfatti e orgogliosi di aver chiuso questa convenzione. Da oggi, la Torres si prenderà cura, con lavori di messa in sicurezza e successivamente di miglioramento, e gestirà una struttura che da sempre i sassaresi collegano al suo nome». Con queste parole Arru ha commentato l’accordo. «Oggi inizia un percorso nuovo – le parole di Sechi – e insieme con l’assessore Arru, e tutta la Giunta comunale e il sindaco Campus, a cui va il mio ringraziamento, mettiamo le basi per una strada che potrà essere percorsa anche in futuro grazie ad altri amministratori e altri imprenditori. Oggi possiamo iniziare a pensare allo stadio come ad un posto a disposizione di tutta la città».



La convenzione avrà la durata di quindici anni (più cinque) e la Torres si farà carico di tutti gli oneri di conduzione. Il progetto di riqualificazione dello stadio consta di una spesa complessiva di oltre 660mila euro a carico della società, di cui 184mila con garanzia fideiussoria del Comune di Sassari tramite Credito sportivo. I lavori si svolgeranno su due fasi di intervento. La prima, prevista in diciotto mesi, riguarda i lavori urgenti di messa in sicurezza dello stadio; la seconda, in sedici mesi, la realizzazione di infrastrutture inserite in un contesto di fruibilità completa che prevede l’apertura di tutti i settori dello stadio.



