Nuove pensiline per le fermate bus

Da qualche giorno, è iniziata l'installazione delle pensiline nelle fermate degli autobus. Sono undici le strutture previste nel programma, da installare nelle borgate di Fertilia, Maristella, Sa Segada, Guardia Grande e Santa Maria la Palma, davanti all'Ospedale Marino, in Piazza della Mercede, davanti al cimitero, in zona Caragol e nelle vie XX settembre e De Gasperi. Gli interventi migliorativi generali sono stati già avviati con l'installazione delle paline informative e con la realizzazione della segnaletica orizzontale. Nei giorni scorsi, inoltre, l'Arst ha scelto Alghero per effettuare una serie di prove tecniche con due nuovi bus elettici in ambito urbano.



«Le interlocuzioni con Arst stanno producendo risultati attesi - commenta Piras - e le ipotesi di sviluppo dei nuovi progetti riguardano anche i mezzi elettrici. Stiamo studiando la percorribilità dell'idea di collegare Alghero con Capo Caccia con una linea totalmente “green”, ma più in generale vogliamo attuare un progetto dedicato ad Alghero con un trasporto pubblico moderno ed efficiente». I mezzi elettrici hanno svolto un primo percorso di prova al quale hanno presenziato Conoci, Piras, gli assessori comunali Marco Di Gangi e Andrea Montis, il presidente e il direttore del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca e Mariano Mariani, il presidente della Quinta Commissione consiliare Ambiente Christian Mulas.



