Red 10:31 Multe pesanti per gli incivili del cassonetto Ad Alghero, l´attività non si ferma neanche in prossimità delle feste e che anche questi giorni ha visto all’opera i soliti incivili che sono stati individuati nelle isole ecologiche dell´agro mentre scaricavano rifiuti di varia natura



Quotidiano di Alghero a Carrabuffas



«L'attività non si ferma neanche in prossimità delle feste e anche questi giorni ha visto all’opera i soliti incivili che sono stati individuati nell'agro mentre scaricavano rifiuti di varia natura. Sono state diverse persone riprese dalle foto trappole intente a effettuare le operazioni di scarico».



«Un segno di inciviltà ancora maggiore, se si pensa alle tante iniziative in corso in materia di ingombranti che facilitano lo smaltimento da parte dei cittadini» si legge nella nota di Sant'Anna. I responsabili sono stati tutti pesantemente sanzionati: dovranno pagare 400euro. Commenti ALGHERO - Ancora allarme degrado ad Alghero. Infatti, proseguono le problematiche relative alle discariche improvvisate, alle isole ecologiche e all'uso incivile che in troppi effettuano in città, come già documentato negli scorsi giorni dala Carrabuffas [LEGGI] e a Ungias [LEGGI] «L'attività non si ferma neanche in prossimità delle feste e anche questi giorni ha visto all’opera i soliti incivili che sono stati individuati nell'agro mentre scaricavano rifiuti di varia natura. Sono state diverse persone riprese dalle foto trappole intente a effettuare le operazioni di scarico».«Un segno di inciviltà ancora maggiore, se si pensa alle tante iniziative in corso in materia di ingombranti che facilitano lo smaltimento da parte dei cittadini» si legge nella nota di Sant'Anna. I responsabili sono stati tutti pesantemente sanzionati: dovranno pagare 400euro.