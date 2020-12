Red 8:04 «Nessun tradimento, chiesto maggior coinvolgimento» Dopo l´accordo programmatico tra Nanni Campus e il Movimento 5 stelle e le reazioni da Destra e da Sinistra, interviene la prima forza della Coalizione che ha portato a Palazzo Ducale il sindaco di Sassari







«E’ opportuno precisare che non ci sentiamo di aver tradito né il programma, né la città, ma abbiamo richiesto solo un maggior coinvolgimento e una maggior partecipazione all’azione amministrativa in termini di idee e proposte a beneficio dell’intera collettività. Fino ad oggi – proseguono dalla civica - sono state votate tutte le pratiche portate in Aula dal primo cittadino e dalla Giunta, e non abbiamo mai pensato di far venir meno la fiducia al sindaco, come riferito al presidente Murru in un colloquio avvenuto qualche giorno fa. Un chiarimento, quello del gruppo, dopo l’accusa di aver tradito il patto con la città e dopo esser stati, ufficiosamente, cacciati dalla Maggioranza».



«Inoltre, è assai importante chiarire che noi resteremo in Maggioranza, facoltà che è demandata ai singoli consiglieri dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, perché siamo stati votati dai cittadini, che hanno premiato il progetto civico, in cui crediamo fortemente e auspichiamo possa diventare una realtà consolidata in tutta la Sardegna. Non abbiamo mai chiesto poltrone, benché fosse legittimo e nella normalità delle cose essere rappresentati in Giunta, come le altre liste (essendo risultata la nostra lista la più votata della Coalizione e che ha eletto il maggior numero di consiglieri), nè tanto meno abbiamo sollevato veti di nessun genere, vogliamo solo il bene della città e lavorare per essa. E anzi – concludono gli esponenti di Sardegna civica - siamo contenti che verranno ricostituiti i gruppi, richiesta che avevo avanzato fin dal primo giorno, poiché sono lo strumento migliore per affrontare i problemi di comunicazione e presa di responsabilità».



Nella foto: il sindaco di Sassari Nanni Campus Commenti SASSARI - «Sono stati giorni di silenzio, che hanno consentito di meditare attentamente ed evitare risposte frettolose e troppo impulsive. Dopo giorni dalla conferenza stampa del sindaco Campus, come gruppo consiliare Sardegna civica rispondiamo rispetto a quanto affermato dal primo cittadino». Dopo l'accordo programmatico tra Campus e il Movimento 5 stelle [LEGGI] e le reazioni da Destra [LEGGI] e da Sinistra [LEGGI] , interviene la prima forza della Coalizione che ha portato a Palazzo Ducale sindaco di Sassari.«E’ opportuno precisare che non ci sentiamo di aver tradito né il programma, né la città, ma abbiamo richiesto solo un maggior coinvolgimento e una maggior partecipazione all’azione amministrativa in termini di idee e proposte a beneficio dell’intera collettività. Fino ad oggi – proseguono dalla civica - sono state votate tutte le pratiche portate in Aula dal primo cittadino e dalla Giunta, e non abbiamo mai pensato di far venir meno la fiducia al sindaco, come riferito al presidente Murru in un colloquio avvenuto qualche giorno fa. Un chiarimento, quello del gruppo, dopo l’accusa di aver tradito il patto con la città e dopo esser stati, ufficiosamente, cacciati dalla Maggioranza».«Inoltre, è assai importante chiarire che noi resteremo in Maggioranza, facoltà che è demandata ai singoli consiglieri dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, perché siamo stati votati dai cittadini, che hanno premiato il progetto civico, in cui crediamo fortemente e auspichiamo possa diventare una realtà consolidata in tutta la Sardegna. Non abbiamo mai chiesto poltrone, benché fosse legittimo e nella normalità delle cose essere rappresentati in Giunta, come le altre liste (essendo risultata la nostra lista la più votata della Coalizione e che ha eletto il maggior numero di consiglieri), nè tanto meno abbiamo sollevato veti di nessun genere, vogliamo solo il bene della città e lavorare per essa. E anzi – concludono gli esponenti di Sardegna civica - siamo contenti che verranno ricostituiti i gruppi, richiesta che avevo avanzato fin dal primo giorno, poiché sono lo strumento migliore per affrontare i problemi di comunicazione e presa di responsabilità».Nella foto: il sindaco di Sassari Nanni Campus