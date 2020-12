Red 10:11 Sassari: accordo Campus-M5s «Il Movimento 5 stelle Sassari ha raggiunto e sottoscritto un accordo di programma con la Coalizione civica del sindaco Campus eletta per governare la nostra città», hanno annunciato i pentastellati sassaresi







Nella foto: il presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru Commenti SASSARI - «Il M5s Sassari ha raggiunto e sottoscritto un accordo di programma con la Coalizione civica del Sindaco Campus eletta per governare la nostra città. Come abbiamo avuto occasione di chiarire durante la conferenza stampa, la nostra scelta è totalmente in linea con i principi del M5s».I pentastellati sassaresi confermano la situazione che li vede ora “alleati” del primo cittadino e chiariscono: «Lavoriamo per portare avanti temi per la collettività, e poiché anche i gruppi civici nascono per portare aventi progetti, è stato naturale convergere nello stesso obiettivo, lavorare per la nostra città. Sono quindi totalmente prive di fondamento e basate sull’ignoranza e sulla sterile polemica, le notizie che circolano, secondo le quali il M5s sta sostenendo una coalizione di Centrodestra, perché come già detto i gruppi civici non hanno connotazione politica, come in questa maggioranza scelta dagli elettori».Nella foto: il presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru