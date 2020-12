Red 21:22 Sassari: 45enne in manette Nella notte tra martedì e mercoledì, gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti ha tratto in arresto un sassarese per evasione in flagranza di reato, false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso



SASSARI – Nella notte tra martedì e mercoledì, gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti ha tratto in arresto un 45enne sassarese per evasione in flagranza di reato, false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Verso le 2, gli agenti hanno fermato un'Ape Piaggio.



Dopo aver chiesto all’uomo il motivo per cui si trovava all’esterno della propria abitazione durante il coprifuoco, lo stesso ha dichiarato di essere uscito per fare rifornimento, e non avendo a disposizione nessun documento sia personale, sia del ciclomotore, ha dato un nominativo falso. Solo dopo averlo accompagnato in Questura per l'identificazione del caso e procedere al relativo fotosegnalamento, si è potuto accertare che il 45enne era sottoposto agli arresti domiciliari.



Gli agenti hanno contestato anche le sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni imposte dall’attuale Dpcm e per guida senza patente, in quanto mai conseguita. Dopo l’arresto, il sassarese, così come disposto dall’Autorità giudiziaria, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del procedimento di convalida dell’arresto previsto per oggi.