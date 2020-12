A.B. 23:58 Basket: la Dinamo sbanca Cremona Il Banco di Sardegna Sassari si è imposto 75-95 sul parquet del PalaRidi nel match valido come recupero della nona giornata del campionato Lba di pallacanestro maschile







Starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Kruslin, Burnell e Bendzius, coach Galbiati risponde con T.J.Williams, Jarvis Williams, Lee, Cournooh e Hommes. Miro Bilan apre le danze, per Cremona risponde Williams dopo quasi 3’ di gioco. Il centro croato porta avanti gli isolani con Gentile, ma Jarvis Williams riporta i padroni di casa sul 6-6. La coppia Gentile-Bilan spinge avanti Sassari, Hommes infila la tripla del controsorpasso, ma Bendzius non trema a cronometro fermo e monetizza il fallo di Hommes (9-13). Kruslin punisce dai 6,75, 2+1 di Bilan per il +8 biancoblu. Hommes e J.Williams sbloccano i lombardi, ma la Dinamo chiude avanti il primo quarto sul 16-23. Break in apertura di seconda frazione per i padroni di casa, che si riportano a un possesso di distanza, ma la seconda tripla di Bendzius ricaccia indietro la Vanoli. Cremona non molla di un centimetro e con la coppia Poeta-Jarvis Williams scrive il sorpasso dalla lunetta (27-26). Burnell sblocca i suoi, ottimo impatto di Toni Katic sul match che smazza i primi 3assist della sua partita. 4Punti consecutivi di Bilan (a quota 19 dopo 20’, con 7/7 a cronometro fermo e 6/8 da due), per l'ennesimo controsorpasso isolano. Le due squadre si affrontano a viso aperto: a trascinare Cremona Timeric Williams, unico uomo in doppia cifra nelle file lombarde. Al 20’ è 41-41.



Al rientro dall'intervallo lungo, coach Pozzecco non torna in campo a causa di un malessere: la guida è affidata a Edoardo Casalone. Il parziale si apre con il 4-0 dell’ex Siena Cournooh, il Banco risponde con autorità siglando un break di 2-15, trascinano Bilan e Bendzius, entrambi oltre i 20punti. Anche Spissu punisce dall’arco e Gentile chiude con canestro and one. Con un parziale di 12-29, il Banco si prende l’inerzia del match: al 30’ il tabellone dice 53-70. Il Banco gestisce con intelligenza il vantaggio negli ultimi 10': Cremona prova ad accorciare il gap con Hommes, ma Justin Tillman (che chiude a quota 14punti) ricaccia indietro l’offensiva lombarda. L’assist no look di Bilan dietro la schiena per Kruslin sigla la vittoria sassarese: al PalaRadi finisce 75-95.



VANOLI CREMONA-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 75-95:

VANOLI CREMONA: T.J.Williams 10, Trunic, Jarvis Williams 16, Poeta 6, Mian 7, Lee 2, Cournooh 13, Palmi 3, Hommes 18, Donda. Coach Paolo Galbiati.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 3, Bilan 25, Treier, Kruslin 8, Devecchi, Katic, Re, Burnell 13, Bendzius 22, Gandini, Gentile 10, Tillman 14. Coach Gianmarco Pozzecco.

PARZIALI: 16-23, 41-41, 53-70.



