Assembramento Covid: bar chiuso ad Alghero

13:03 Covid a Sassari: bar chiusi e clienti sanzionati I poliziotti hanno controllato tre bar, dove sono state riscontrate irregolarità, che hanno portato, oltre alla contestazione delle sanzioni amministrative elevate nei confronti dei titolari, anche alla temporanea chiusura delle attività per cinque giorni. Inoltre, sono stati sanzionati sette clienti per violazioni della normativa vigente in materia