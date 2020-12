Red 23:05 Vigilanza privata: Deidda chiama il Governo «Fratelli d´Italia, da sempre, chiede un rinnovo adeguato dei contratti. Dal Goveno mai nessuna risposta», dichiara il parlamentare sardo del FdI







Nella foto: il deputato Salvatore Deidda Commenti CAGLIARI – «E' dall'aprile scorso che abbiamo chiesto al Governo di riconvocare il tavolo per il rinnovo del contratto della Vigilanza privata, ormai scaduto nel 2015. Alla luce, inoltre, della pandemia e del fatto che le guardie giurate hanno lavorato con tutti i rischi che conosciamo».A dichiararlo è il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda. «A loro – prosegue il parlamentare - va il nostro riconoscimento, ma vorremmo farlo con gesti concreti come un rinnovo del contratto adeguato»«L’unico provvedimento del Governo e della Maggioranza è stato un colpo di mano in un precedente decreto, con un emendamento del Pd che cancella, di fatto, le guardie giurate autonome e le assoggetta alle società di vigilanza. Poi, nulla è stato più fatto. Una condizione vergognosa», conclude Deidda.Nella foto: il deputato Salvatore Deidda