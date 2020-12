Red 18:18 Greenmetric 2020: Cagliari nella top 300 mondiale L’Ateneo guidato dal rettore Maria Del Zompo risulta anche 20esimo tra gli italiani compresi nella classifica stilata dal “Greenmetric world university ranking” per il raggiungimento degli obiettivi sullo sviluppo sostenibile definiti dall´agenda 2030







L'attività di indagine ha coinvolto le direzioni amministrative e tutti i Dipartimenti dell’Ateneo guidato dal rettore Maria Del Zompo. I punteggi assegnati dai valutatori evidenziano una buona posizione nei parametri rifiuti, acqua, istruzione e ricerca. La valutazione positiva ottenuta proietta l’Università di Cagliari tra i primi trecento atenei al mondo e al 20esimo posto tra le università italiane per quanto riguarda l'impegno profuso fino a ora nell'attuazione delle politiche di sostenibilità ambientale.



Il lavoro di tutte le componenti accademiche dovrà puntare al miglioramento delle azioni per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. «Grazie ai dati raccolti e alla valutazione ottenuta - ha spiegato al Senato accademico Meloni - l’Ateneo dispone oggi di un punto di partenza che consentirà di individuare i punti di forza e le aree di criticità per capire su quali aspetti dobbiamo crescere e migliorare, con la consapevolezza che questo lavoro rappresenta uno stimolo per organizzare ancora meglio le informazioni, sistematizzare i dati, accrescere la qualità e la sostenibilità dell'Università di Cagliari».



