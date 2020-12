Red 9:41 Pesca e acquacoltura: nuovo Comitato tecnico «Va avanti il processo di modernizzazione della macchina regionale», annuncia il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas







Oltre all’abrogazione della precedente legge regionale, il disegno di legge approvato dalla Giunta prevede che i componenti del Comitato, nominati dal presidente della Regione su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, svolgano i loro compiti a titolo gratuito e senza rimborsi spese, e restino in carica per cinque anni e comunque per un periodo non eccedente i centottanta giorni dal termine della legislatura regionale. «Viene anche aggiornata la compagine del Comitato – sottolinea l’esponente della Giunta Solinas – garantendo un’adeguata rappresentanza di tutti gli Enti e i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione della pesca e dell’acquacoltura in Sardegna, per supportare dal punto di visto tecnico l’organo politico e presentare, anche di propria iniziativa, proposte finalizzate allo sviluppo sostenibile di questi settori, sia nelle acque interne, sia in quelle marittime, oltre a suggerire provvedimenti per la tutela e il ripristino del nostro patrimonio ittico». Commenti ALGHERO - Un nuovo Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca e l’acquacoltura. E' quanto prevede un disegno di legge approvato dalla Giunta nel corso dell’ultima seduta, su proposta dell’assessore regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia. «Andiamo avanti – commenta il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas – seguendo il percorso di riorganizzazione che abbiamo intrapreso per rendere la macchina regionale più efficiente e rispondente alle richieste di imprese e famiglie. L’istituzione di questo nuovo organismo servirà a modernizzare tutte le attività, all’interno dell’Amministrazione, necessarie a supportare due settori vitali per la nostra economia».Il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca fu istituito per la prima volta con la legge regionale del 5 luglio del 1963 e inizialmente il settore era di competenza dell’Assessorato regionale dell’Industria. «La precedente normativa – spiega l’assessore Murgia – era ormai vetusta e non più adeguata alle odierne esigenze del settore della pesca e a quello in via di crescente sviluppo dell’acquacoltura. Questa base normativa si riferiva a un assetto organizzativo e a una ripartizione delle competenze ormai obsoleti e oggi necessita pertanto di un intervento organico di revisione e aggiornamento». Infatti, la legge regionale del 29 maggio 2007 attribuisce all’Assessorato regionale dell’Agricoltura le funzioni di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l’educazione alimentare e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna.Oltre all’abrogazione della precedente legge regionale, il disegno di legge approvato dalla Giunta prevede che i componenti del Comitato, nominati dal presidente della Regione su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, svolgano i loro compiti a titolo gratuito e senza rimborsi spese, e restino in carica per cinque anni e comunque per un periodo non eccedente i centottanta giorni dal termine della legislatura regionale. «Viene anche aggiornata la compagine del Comitato – sottolinea l’esponente della Giunta Solinas – garantendo un’adeguata rappresentanza di tutti gli Enti e i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione della pesca e dell’acquacoltura in Sardegna, per supportare dal punto di visto tecnico l’organo politico e presentare, anche di propria iniziativa, proposte finalizzate allo sviluppo sostenibile di questi settori, sia nelle acque interne, sia in quelle marittime, oltre a suggerire provvedimenti per la tutela e il ripristino del nostro patrimonio ittico».