Sassari: pomeriggio in Consiglio

Verrà quindi discussa la variazione del Documento unico di programmazione 2020-2022. Da lì, spazio alle opere di miglioramento fondiario volumi superiori a 3mila metri cubi per un'azienda agricola nelle campagne di Sassari, in località Baiona. Infine. Si analizzerà la situazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati; l'istituzione ed adozione del relativo regolamento. Commenti SASSARI - I lavori del Consiglio comunale di Sassari riprenderanno oggi (martedì), alle 15, a Palazzo Ducale, in modalità telematica. Sarà possibile seguire la diretta streaming dal sito internet istituzionale del Comune, mentre non sarà possibile essere presenti fisicamente in Municipio. Undici i punti all'Ordine del giorno.Si inizierà con il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo a una variazione del Bilancio di previsione 2020-2022 per una sentenza del Tribunale ordinario civile di Sassari; uno per una sentenza del Tar, uno per una sentenza del Giudice di pace di Sassari e un altro ancora in seguito a un ricorso al Tar contro il Comune. Poi, si passerà alla verifica dello stato di attuazione dei programmi 2020;Si discuterà quindi un debito fuori bilancio per l'intervento di somma urgenza sull'impianto di illuminazione pubblica di Via Luna e Sole e della strada vicinale Monte Bianchinu. Sul tavolo poi altri due debiti fuori bilancio: uno dopo la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari e l'altro relativo alla variazione del Bilancio di previsione 2020-2022 dopo una sentenza della Prima sezione civile del Tribunale di SassariVerrà quindi discussa la variazione del Documento unico di programmazione 2020-2022. Da lì, spazio alle opere di miglioramento fondiario volumi superiori a 3mila metri cubi per un'azienda agricola nelle campagne di Sassari, in località Baiona. Infine. Si analizzerà la situazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati; l'istituzione ed adozione del relativo regolamento.