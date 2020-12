Red 11:46 Furgone in fiamme sulla Alghero-Bosa Alle 8 di oggi, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli sono stati allertati per l´incendio di un furgone che trasportava pesce lungo la litoranea. Fiamme domate, ma il mezzo è andato completamente distrutto



ALGHERO - Alle 8 di oggi (martedì), i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli sono stati allertati per l'incendio di un furgone che trasportava pesce lungo la litoranea Alghero-Bosa. Fiamme domate, ma il mezzo è andato completamente distrutto, così come, ovviamente, il carico che trasportava. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto, anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso.