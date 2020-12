Red 10:51 Questura Nuoro: i numeri del 2020 La Questura di Nuoro ha reso noti i dati dei reati nel territorio controllato, confrontandoli con quelli degli ultimi due anni







Da questo archivio, la Sala Operativa delle Volanti può trarre informazioni essenziali, anche a distanza di molto tempo quando succede di inviare nuovamente una Volante sul posto: informazioni su chi ha richiesto l’intervento, sull’eventuale presenza di armi nell’abitazione, su eventuali precedenti di Polizia a carico delle persone coinvolte, utili per tutelare al meglio sia la vittima, sia gli operatori. Infatti, le schede, contenendo anche l’indicazione di fatti minori (i cosiddetti “reati spia”), rilevati in precedenti accessi, possono indirizzare al meglio l’operatore, anche di fronte a una minimizzazione degli accadimenti attuato poi dalla vittima. Queste attività hanno premesso di denunciare in stato di libertà undici persone per maltrattamenti in famiglia. Inoltre, c'è stato un arresto in flagranza, con la conseguente misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Nel 2020, in ambito provinciale sono stati operati trentasette interventi per lite in famiglia, con relativa compilazione di Check-list Eva. La tutela delle vittime non si esaurisce sul piano repressivo della condotta dello stalker e del maltrattante, ma contempla anche la misura preventiva dell’ammonimento, provvedimento amministrativo del questore, e che ha la finalità di scoraggiare, e quindi prevenire, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, atteggiamenti violenti o comunque contrari alla legge i quali (se non integrano, ancora, un reato contro la persona o il patrimonio) potrebbero preludere alla commissione di reati più gravi. Gli ammonimenti del 2020 (diciotto) sono, complessivamente diminuiti rispetto al 2019 (quando erano trentasette), ma aumentati rispetto al 2018 (dodici).



Più in generale, nel corso dell'anno che va a concludersi, si è registrata, sul piano complessivo, una flessione della commissione di reati nel Nuorese: 2605 quest'anno, contro i 3671 del 2019 e i 3673 del 2018. Rispetto all'anno precedente, restano uguali gli omicidi (due) e raddoppiano i tentati omicidi (da tre a sei), crescono le rapine (da 14 a 15), le estorsioni (36-40), l'abigeato (25-27),

