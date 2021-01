Red 10:43 Droga: un arresto a Olbia Nella notte tra mercoledì e giovedì, in Zona Gregorio, i Carabinieri della locale Sezione Operativa del Reparto Territoriale, hanno arrestato un 20enne incensurato e segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti un 18enne



OLBIA - Nella notte tra mercoledì e giovedì, in Zona Gregorio, a Olbia, i Carabinieri della locale Sezione Operativa del Reparto Territoriale, hanno arrestato un 20enne incensurato e segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti un 18enne. L’arrestato è stato sorpreso mentre cedeva all’altro giovane circa 60grammi di marijuana.



La successiva perquisizione nella sua villetta ha permesso di rinvenire 1,665chilogrammi di marijuana, già tagliata e imbustata, e 5grammi di hashish. Inoltre, in uno stanzino appositamente creato per coltivare le piante di marijuana, è stata scoperta una vera e propria serra di venti piante di cannabis indica, dell’altezza compresa tra 1,50 e 1,80metri. Questo ambiente era stato adibito alla coltivazione domestica grazie all’utilizzo di deumidificatori, termometri e lampade termiche, in modo che la temperatura fosse sempre costante.



In casa, il giovane aveva creato anche una sorta di laboratorio, con materiale per il confezionamento e attrezzatura per l’essiccazione e l’asciugatura delle piante. La perquisizione ha permesso di trovare anche due bilancini di precisione e 4.400euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.



La sostanza stupefacente, il denaro e l’altro materiale sono stati sequestrati. Nella stessa giornata, il Tribunale di Tempio Pausania ha convalidato l’arresto, disponendo per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari.