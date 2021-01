Cor 14:45 Otto classi in isolamento Covid Circa 200 gli studenti (con i relativi docenti) coinvolti nella scuola di Via Biasi dell´Istituto Comprensivo 3 di Alghero. Decisamente discutibile il sitema di tracciamento dell´Ats: soltanto dopo una settimana l´obbligo di quarantena comunicato alle famiglie







Un sistema di tracciamento decisamente discutibile se si pensa che nell'arco dei 6/8 giorni intercorsi - per di più coincidenti con le festività natalizie, studenti e professori hanno potuto frequentare familiari e amici liberamente, col serio rischio di essere vettori inconsapevoli del virus. Già predisposti per alcuni dei casi coinvolti i tamponi. Commenti ALGHERO - Sono otto le classi coinvolte (delle sezioni A, B, C, D) - circa duecento studenti con i relativi docenti - dall'obbligo di quarantena domiciliare fino al 5 gennaio 2021. E' quanto accaduto nella scuola di Via Giuseppe Biasi dell'Istituto Comprensivo 3 di Alghero a causa dell'accertata positività al Coronavirus di un docente.Nonostante le procedure ormai collaudate e le prescrizioni sempre più stringenti inserite nell'ultimodi Natale però, quanto accaduto ad Alghero ha dell'incredibile. L'ultimo contatto certificato dall', infatti, è riferito al giorno, ma soltanto dopo una settimana - esattamente il- sarebbe partita la comunicazione alla direzione scolastica (che a sua volta ha informato le famiglie nei giorni successivi).Un sistema di tracciamento decisamente discutibile se si pensa che nell'arco dei 6/8 giorni intercorsi - per di più coincidenti con le festività natalizie, studenti e professori hanno potuto frequentare familiari e amici liberamente, col serio rischio di essere vettori inconsapevoli del virus. Già predisposti per alcuni dei casi coinvolti i tamponi.