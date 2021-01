Red 14:08 Pioggia nell´agro: Protezione civile al lavoro Oggi, si sono registrati ripetuti interventi nelle aree di Bonifica. Il sindaco di Alghero Mario Conoci chiede l´intervento degli enti preposti per la manutenzione dei canali di competenza







«L'Amministrazione comunale puntualmente ogni anno si occupa di ripulire gli alvei di propria competenza – spiega l’assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis - investendo ingenti somme dal proprio bilancio o da bilancio regionale. Ci si aspetta che ognuno faccia la sua parte, anche al fine di evitare pericoli o richieste di risarcimento danni». Commenti ALGHERO - Ripetuti interventi della locale Protezione civile, oggi (lunedì), nelle aree di Bonifica dell'agro di Alghero. Uomini e mezzi impegnati per il monitoraggio dei canali e dei corsi d'acqua a seguito delle eccezionali piogge di questi giorni, che stanno creando disagio e diversi allagamenti nelle campagne algheresi e per cui è stato necessario l'intervento dell’escavatore comunale per liberare i passaggi ostruiti dal materiale trascinato dalla corrente. Impegnati tuttora i mezzi dell’Agenzia Forestas e del Consorzio di Bonifica.Oltre all'eccezionalità del caso, che richiede il pronto intervento della Protezione civile, «appare evidente lo scarso stato di manutenzione e pulizia ordinaria di quei canali non di competenza comunale», sottolineano dagli uffici comunali. A tal proposito, il sindaco Mario Conoci sta sollecitando all'ente preposto l’esecuzione della pulizia delle parti di proprio interesse, ma anche ai privati di ripristinare quei canali che con il tempo sono stati ostruiti per farne diverso uso.«L'Amministrazione comunale puntualmente ogni anno si occupa di ripulire gli alvei di propria competenza – spiega l’assessore comunale all’Ambiente Andrea Montis - investendo ingenti somme dal proprio bilancio o da bilancio regionale. Ci si aspetta che ognuno faccia la sua parte, anche al fine di evitare pericoli o richieste di risarcimento danni».