Pip: 720mila euro per Ploaghe

Nella foto: il sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu Commenti PLOAGHE - Buone notizie per le imprese artigiane ploaghesi: l’Assessorato regionale per l’Industria ha approvato la graduatoria relativa alla “Concessione di sovvenzioni a favore degli Enti locali per la realizzazione dei Piani per insediamenti produttivi [LEGGI] . Con l’avviso pubblicato l’11 maggio 2020, l’Amministrazione regionale, per potenziare e riqualificare le aree attrezzate per la localizzazione di insediamenti produttivi, migliorandone il grado di attrattività funzionale e qualificandone il contesto ambientale operativo, ha emanato le direttive all’uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali alle quali i Comuni dovevano attenersi per l’aggiudicazione del finanziamento.A seguito della presentazione dell’istanza, il Comune di Ploaghe è risultato beneficiario di un finanziamento di 720mila euro, ai quali dovranno sommarsi 80mila euro di cofinanziamento, per un importo totale di 800mila euro. Nel progetto definitivo predisposto dall’Amministrazione comunale sono stati inseriti la messa in sicurezza e l’ampliamento della rete stradale con la realizzazione di nuovi lotti edificabili, il completamento dei marciapiedi, la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica alimentato da fotovoltaico con accumulo in modo da garantire l’autonomia energetica, la piantumazione del verde con sistemi di irrigazione alimentati dal recupero delle acque piovane e altri interventi per rendere il Pip di Ploaghe più funzionale e adatto alle esigenze degli imprenditori locali.Estremamente soddisfatto il sindaco Carlo Sotgiu, che ha commentato: «Si tratta di un progetto estremamente importante per l’Amministrazione comunale, che ha presentato una proposta in grado di coniugare gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza con le esigenze di sostenibilità ambientale sempre più importanti. Negli anni scorsi, siamo intervenuti sull’area Pip con un investimento di 150mila euro. Grazie a queste risorse, potremmo assecondare le esigenze di altre attività locali, investendo laddove si crea una parte importante della ricchezza del paese, per contribuire a creare sviluppo e occupazione».Nella foto: il sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu