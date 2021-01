Red 13:55 Trenitalia: nuovi treni in Sardegna Prosegue il programma di modernizzazione della flotta regionale. Completata oggi la prima tranche di fornitura di nuovi mezzi. Dal prossimo anno, arriveranno dodici treni “bimodali”







Nella foto: un treno Swing Commenti CAGLIARI - Completata oggi (giovedì), con la consegna degli ultimi due “Swing”, la prima tranche di fornitura dei nuovi treni prevista dal Contratto di servizio 2017-2025 sottoscritto da Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) con la Regione autonoma della Sardegna. Salgono a dieci i convogli di nuova generazione in circolazione sui binari sardi, che consentono di abbassare sensibilmente l’età media dei veicoli utilizzati sulla rete ferroviaria dell’isola.Ulteriori novità in vista grazie alla firma di un atto integrativo (stipulato il 30 dicembre 2020), che consentirà di proseguire il processo di modernizzazione della flotta Trenitalia con l’arrivo, dal prossimo anno, di dodici moderni treni “bimodali”, più capienti, ecologici e confortevoli. Treni che, per le loro caratteristiche tecniche e costruttive, (alimentazione dei motori sia diesel, sia elettrica, più posti e comfort a bordo) permetteranno una significativa riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti, con benefici in termini di rispetto ambientale e qualità del servizio.Nella foto: un treno Swing