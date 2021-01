A.B. 7:06 Avviso per il Palazzetto di Oristano Il Comune, come previsto dalla delibera della Giunta comunale, ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse per l’utilizzo temporaneo del nuovo Palazzetto dello sport







Infatti, lo scopo della Delibera è, soprattutto, attrarre la cittadinanza sportiva, praticante e non: «Questa struttura - spiega l’assessore - ha la possibilità di diventare il fiore all’occhiello dello sport oristanese, sia sotto l’aspetto sportivo, sia economico-imprenditoriale, ma la sua versatilità può suscitare idee e progetti utili a tracciare la rotta per ottenerne il massimo rendimento e rinnovare i successi di Oristano “Città europea dello sport. Ad esempio, a partire dall’invidiabile e baricentrica posizione della nostra città». La scadenza della presentazione delle domande è venerdì 5 febbraio. La documentazione è disponibile nel sito internet istituzionale del Comune. Commenti ORISTANO - Il Comune di Oristano, come previsto dalla delibera della Giunta comunale, ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse per l’utilizzo temporaneo del nuovo Palazzetto dello sport. L’invito è rivolto a società o associazioni sportive cittadine, nonché a soggetti interessati all’organizzazione di singoli eventi. L’importo complessivo degli oneri è di circa 30mila euro annui. L'affidamento avrà una durata di due anni a decorrere dalla data dell’atto di concessione.«Questo è un primo atto concreto – commenta l’assessore comunale allo Sport Maria Bonaria Zedda - per mettere a regime e programmare la fruibilità di un impianto sportivo d’avanguardia, apprezzato unanimemente. Una struttura di rilievo dalle grandi potenzialità. L’Amministrazione ha compiuto in questi mesi uno sforzo rilevante per eliminare ogni ostacolo al pieno utilizzo e mettere un’opera imponente a disposizione di chi avrà la lungimiranza di coglierne le tante potenzialità».Infatti, lo scopo della Delibera è, soprattutto, attrarre la cittadinanza sportiva, praticante e non: «Questa struttura - spiega l’assessore - ha la possibilità di diventare il fiore all’occhiello dello sport oristanese, sia sotto l’aspetto sportivo, sia economico-imprenditoriale, ma la sua versatilità può suscitare idee e progetti utili a tracciare la rotta per ottenerne il massimo rendimento e rinnovare i successi di Oristano “Città europea dello sport. Ad esempio, a partire dall’invidiabile e baricentrica posizione della nostra città». La scadenza della presentazione delle domande è venerdì 5 febbraio. La documentazione è disponibile nel sito internet istituzionale del Comune.