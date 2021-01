Red 15:06

Barracelli: Vargiu capitano a Sorso

Passaggio di consegne, ieri mattina, nella sala consiliare del Palazzo municipale. Vargiu subentra al capitano Giulio Spanu e guiderà la Compagnia barracellare fino al 2023

Commenti

SORSO - Passaggio di consegne, ieri mattina (giovedì), nella sala consiliare del Palazzo municipale di Sorso per il capitano della Compagnia barracellare. Il sindaco Fabrizio Demelas e l’assessore comunale alle Politiche sociali, Polizia municipale e Protezione civile Francesco Sechi hanno dato il benvenuto a Davide Vargiu, che guiderà i Barracelli fino al 2023, subentrando al capitano Giulio Spanu, al quale è stata consegnata una targa di ringraziamento per «l’attività svolta sempre in maniera puntuale al servizio della comunità».Consegnati anche i nuovi tesserini di riconoscimento a tutti i componenti della Compagnia barracellare della città. «Lavorerò nel solco di quanto fatto dal mio predecessore - ha dichiarato Vargiu - e cercherò, con la collaborazione di tutti, di rendere il nostro servizio sempre migliore e attento alle esigenze della città».Nella foto: un momento del passaggio di consegne