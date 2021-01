Red 9:56 Posada: lavori nell´acquedotto Lunedì, le squadre di Abbanoa lavoreranno in località Oreo per un intervento di manutenzione. Le interruzioni idriche interesseranno anche alcune frazioni di Budoni, San Teodoro e Siniscola







POSADA - Lunedì 11 gennaio, le squadre di Abbanoa saranno a lavoro in località Oreo per eseguire un intervento di manutenzione nell'acquedotto. Fino al completamento dei lavori, che avverrà entro le 18, si verificheranno cali di pressione e assenza di erogazione nella frazione di Sas Murtas, mentre il centro di Posada sarà alimentato grazie agli interventi di efficientamento eseguiti nei mesi scorsi, che hanno consentito di alimentare l'abitato da un nuovo serbatoio.Le interruzioni riguarderanno le frazioni collegate direttamente all'acquedotto: Salapattu, San Narciso e Sartu Canu (nel territorio comunale di Siniscola); Tamarispa, Solità, San Lorenzo, S'Iscala, Tanaunella, Muriscuvò, Berruiles, Lutturai, Luttuni, Strugas, zona artigianale, Nuditta, San Pietro, Brunella e Talavà (in territorio di Budoni); Silimini, Franculacciu, Stazzu Bruciatu, Schifoni, La Pattimedda e Straulas (in territorio di San Teodoro). Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa, telefonando al numero verde 800/022040, attivo h24.