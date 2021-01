Red 12:07 Villa Romana, il progetto continua Parco di Porto Conte e Amministrazione Comunale insieme nel progetto di recupero e valorizzazione della Villa Romana di Sant’Imbenia. Prosegue l´iniziativa del Centro di educazione ambientale







ALGHERO - Dopo la pubblicazione del sondaggio sul sito del Parco di Porto Conte (consultabile fino a fine gennaio), la parola è passata ai partner che hanno aderito e che contribuiranno alla realizzazione del progetto. Dopo l'intervento dell'Università della Terza età con la presidente Marisa Castellini, ora è l'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis a richiamare l'importanza di questo progetto, che si inquadra nell'ambito delle attività di educazione ambientale del Ceas accreditato di Porto Conte, sostenute dal Servizio Svasi dell'Assessorato regionale della Difesa dell'ambiente.

Lo scopo è quello di sviluppare l'educazione alla tutela e gestione dei beni comuni sul territorio regionale, come sottolinea anche Montis, che ricorda la partecipazione dell'Amministrazione comunale, con il Parco di Porto Conte, a un'altra "scheda progettuale" della Regione autonoma della Sardegna (settore Ambiente) finalizzata al recupero dell'area prospiciente la Villa di Sant'Imbenia.

«Un lavoro in sinergia tra Amministrazione comunale, Parco e Fondazione, con gli altri partner del progetto, che non potrà non produrre effetti positivi per l'intero territorio e nello specifico nel recupero e messa a disposizione della città di un sito archeologico e dunque culturale e turistico di straordinaria importanza», afferma l'assessore Montis. Al termine del sondaggio e della serie di interventi dei partner coinvolti, verrà avviato il "Forum pubblico", con il coinvolgimento della cittadinanza, di presentazione del progetto, di confronto aperto, condivisione e pianificazione delle azioni previste finalizzate, alla restituzione alla comunità di questo prezioso bene comune.