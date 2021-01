Red 20:22 «Agricoltura, Governo pensa solo a spartire poltrone» «Nessuna riforma avviata nonostante le promesse fatte per il settore ovi-caprino» è la denuncia del deputato sardo di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda, con il senatore Luca De Carlo e le colleghe Maria Cristina Caretta e Monica Ciaburro







«Manca la firma al decreto, previsto per altro dalle risoluzioni approvate nella prima parte della legislatura dalla Commissione Agricoltura. Un menefreghismo del ministro Bellanova e dal Governo che offende quei lavoratori – sottolineano - come i pastori, che in piena pandemia non hanno nessuna tutela e continuano a lavorare duramente e che aspettano da troppo tempo risposte dalla politica».



«Riporteremo il tema sia alla Camera, che al Senato. Vediamo se la Maggioranza rispetterà le promesse di una vera riforma strutturale», è in conclusione, la sfida dei parlamentari di Fratelli d'Italia.



Nella foto: il deputato Salvatore Deidda Commenti CAGLIARI - «Mentre il Governo è impegnato a litigare su quale poltrona spartirsi, con il ministro Bellanova che annuncia il capolinea, le riforme per il mondo agro-pastorale rimangono chiuse nel cassetto, nonostante, come Fratelli d'Italia, da tempo le abbiamo incalzate con un ordine del giorno approvato e un’interrogazione che aspetta risposte, in particolare sul registro del sistema sul tracciamento del latte ovi-caprino con il caricamento sul portale Sian». A denunciarlo è il deputato sardo di FdI Salvatore Deidda, con il senatore Luca De Carlo (responsabile del Dipartimento Agricoltura) e le colleghe Maria Cristina Caretta e Monica Ciaburro raccogliendo l'allarme del Copagri;«Manca la firma al decreto, previsto per altro dalle risoluzioni approvate nella prima parte della legislatura dalla Commissione Agricoltura. Un menefreghismo del ministro Bellanova e dal Governo che offende quei lavoratori – sottolineano - come i pastori, che in piena pandemia non hanno nessuna tutela e continuano a lavorare duramente e che aspettano da troppo tempo risposte dalla politica».«Riporteremo il tema sia alla Camera, che al Senato. Vediamo se la Maggioranza rispetterà le promesse di una vera riforma strutturale», è in conclusione, la sfida dei parlamentari di Fratelli d'Italia.Nella foto: il deputato Salvatore Deidda