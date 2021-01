Red 12:36 UniCa per lo sviluppo sostenibile: premiazioni Mercoledì mattina, è in programma la premiazione on-line del concorso, che assegna premi in denaro (fino a mille euro) ai migliori elaborato giornalistici e video sul tema presentati dagli studenti







CAGLIARI - Si svolgerà mercoledì 13 gennaio, alle 10, nell'aula virtuale di "Adobe connect" la premiazione del concorso "UniCa per lo sviluppo sostenibile" riservato agli studenti dell'Ateneo cagliaritano. L'iniziativa si aprirà con i saluti del rettore Maria Del Zompo e la presentazione del contest da parte di Francesca Demartis, responsabile amministrativo del procedimento. A seguire, gli interventi di Alessandra Carucci (prorettore all'internazionaliazzazione e presidente della giuria), Sergio Nuvoli (responsabile della comunicazione istituzionale e dell'ufficio stampa dell'Ateneo), che presenterà e premierà gli elaborati giornalistici, e Antioco Floris (docente di Cinema, fotografia e televisione), che premierà i video vincitori.Saranno premiati gli articoli giornalistici e i video valutati dalla giuria di esperti e i video vincitori del contest nella pagina Facebook "UniCa per lo sviluppo sostenibile", che hanno sviluppato i temi "Acqua pulita e servizi igienico-sanitari", "Energia pulita e accessibile", "Riduzione delle disuguaglianze" e "Lotta contro il cambiamento climatico". Tre i premi in denaro (da 400 a mille euro) a disposizione della giuria per premiare gli elaborati giornalistici e i video, due (da 300 a 700euro) quelli che saranno assegnati ai video risultati più cliccati nel corso del contest svoltosi sulla pagina Facebook del concorso.L'incontro conclude un percorso, ostenuto dall'Ateneo, che con approccio multidisciplinare e attivo ha coinvolto gli studenti nella conoscenza degli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 dell'Onu. Nei mesi scorsi, quattro seminari tenuti da altrettanti docenti hanno permesso di approfondire il tema, sul quale i partecipanti hanno poi sviluppato gli elaborati in gara. L'iniziativa si è svolta con il patrocinio della Presidenza della Regione autonoma della Sardegna. Il link per partecipare all'evento sarà disponibile sulla homepage del sito internet dell'Università degli studi di Cagliari.