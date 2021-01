Cor 9:37 Agente aggredito a Bancali: è allarme Nuovamente violenze all´interno del carcere di Bancali: agenti aggrediti da un detenuto. «Situazione grave» denuncia il Segretario Regionale dell’Osapp, Roberto Melis







A darne notizia è il Segretario Regionale dell’Osapp, Roberto Melis che denunciando l’episodio parla di una situazione «davvero preoccupante». «Non e la prima volta che in quel di Bancali, i poliziotti subiscono aggressioni e lesioni, quanto accaduto stamane nel carcere Sassarese è il risultato di una politica penitenziaria assente». Melis, aggiunge: «questa situazione non può essere sottovalutata, il personale di Polizia Penitenziaria non può essere abbandonato dalle istituzioni, i colleghi devono poter iniziare il turno con serenità non con la preoccupazione di non sapere in che condizioni finiranno il turno e come torneranno a casa».



