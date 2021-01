video Cor 11:10 Aggressione in Comune, dipendente all´ospedale Ex Circolo Marinai, portoni sfondati: immagini Un uomo ha fatto irruzione presso i Servizi sociali di Alghero e si è scagliato contro i dipendenti presenti all´interno. Ad avere la peggio un usciere caduto rovinosamente a terra. Nessuna vigilanza all'esterno. Sul posto carabinieri e 118. Le immagini



Quarter, nel centro di Alghero. Un uomo, non nuovo ad episodi di violenza, ha fatto irruzione e si è scagliato contro i dipendenti presenti all'interno. Comprensibile l'agitazione tra i numerosi operatori in servizio.



Ad avere la peggio un usciere. Spinto brutalmente a terra, è caduto pesantemente di schiena, rischiando di sbattere la testa. Nella concitazione, l'uomo è poi scappato per le vie del centro storico facendo perdere le tracce. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine.



Sul posto due pattuglie dei carabinieri. Il dipendente è stato soccorso dagli operatori del 118, immobilizzato e trasporto d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Civile algherese per gli opportuni e necessari accertamenti del caso, mentre i militari hanno avviato le ricerche dell'aggressore: secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un utente con problemi sociali, già seguito dagli assistenti comunali.



Da una prima verifica, sembrerebbe che presso i locali dei settore Servizi sociali del comune di Alghero, nonostante la delicatezza del servizio e l’eterogeneità degli utenti, molti dei quali con gravi problematiche di varia natura, non fosse presente alcun tipo di vigilanza, in quanto scaduto e mai rinnovato il vecchio contratto. Un fatto questo, qualora confermato, decisamente grave, al quale porre immediato rimedio. ALGHERO - Attimi di vera e propria paura questa mattina (mercoledì), poco prima delle 10, negli uffici dei Servizi sociali al, nel centro di Alghero. Un uomo, non nuovo ad episodi di violenza, ha fatto irruzione e si è scagliato contro i dipendenti presenti all'interno. Comprensibile l'agitazione tra i numerosi operatori in servizio.Ad avere la peggio un usciere. Spinto brutalmente a terra, è caduto pesantemente di schiena, rischiando di sbattere la testa. Nella concitazione, l'uomo è poi scappato per le vie del centro storico facendo perdere le tracce. Immediata la chiamata alle forze dell'ordine.Sul posto due pattuglie dei carabinieri. Il dipendente è stato soccorso dagli operatori del 118, immobilizzato e trasporto d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Civile algherese per gli opportuni e necessari accertamenti del caso, mentre i militari hanno avviato le ricerche dell'aggressore: secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un utente con problemi sociali, già seguito dagli assistenti comunali.Da una prima verifica, sembrerebbe che presso i locali dei settore Servizi sociali del comune di Alghero, nonostante la delicatezza del servizio e l’eterogeneità degli utenti, molti dei quali con gravi problematiche di varia natura, non fosse presente alcun tipo di vigilanza, in quanto scaduto e mai rinnovato il vecchio contratto. Un fatto questo, qualora confermato, decisamente grave, al quale porre immediato rimedio. Guarda e condividi il video su Alguer.tv