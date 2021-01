Red 13:07 Tentato furto: denunciati 4 nomadi Ieri, i Carabinieri della Stazione di Ossi, al termine delle indagini del caso, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della repubblica di Sassari, per tentato furto in abitazione in concorso, tre uomini e una donna di origine Rom: un 51enne, un 35enne, un 29enne e una 27enne



OSSI – Ieri (martedì), i Carabinieri della Stazione di Ossi, al termine delle indagini del caso, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della repubblica di Sassari, per tentato furto in abitazione in concorso, tre uomini e una donna di origine Rom: un 51enne, un 35enne, un 29enne e una 27enne. Due di essi, il 17 dicembre 2020, dopo aver scavalcato la recinzione e aver scassinato il portone di ingresso, si sono introdotti nella casa di un’anziana, già da tempo ospite di una casa di riposo, mettendola completamente a soqquadro, senza però riuscire a rubare nessun oggetto in quanto, probabilmente, disturbati dalla presenza di un cittadino che, notandone i movimenti, li ha segnalati al 112.



Le immediate ricerche avviate hanno consentito ai militari della Sezione Radiomobile di Sassari di rintracciare due uomini nascosti in un camper, a bordo del quale si trovavano un altro uomo e una donna, che hanno cercato in tutti i modi di nasconderli. I successivi accertamenti, anche con la collaborazione di alcuni cittadini, hanno permesso di individuare con certezza i due come quelli visti introdursi nell’abitazione e, di conseguenza, di individuare gli altri due quali loro complici.