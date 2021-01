Red 21:13 Strada Sant´Anna-Pollina: l´allarme dei cittadini «Da oltre un mese molte buche particolarmente profonde rendono estremamente pericoloso il transito; soprattutto quando piove, le buche si coprono completamente di acqua e non si riesce ad individuare una possibile traiettoria per evitarle, con conseguente grande pericolo per l’incolumità di chi vi transita», dichiara chi, giornalmente deve transitare nella Strada vicinale







«Da oltre un mese molte buche particolarmente profonde rendono estremamente pericoloso il transito; soprattutto quando piove, le buche si coprono completamente di acqua e non si riesce ad individuare una possibile traiettoria per evitarle, con conseguente grande pericolo per l’incolumità di chi vi transita», dichiarano, sperando che questo serva per segnalare «a chi di competenza la situazione drammatica e pericolosa della strada». Commenti ALGHERO – Strade dissestate e situazione peggiorata dal mal tempo. Un ritornello ormai imparato a memoria dai cittadini algheresi. L'ultimo allarme arriva da alcuni lettori del Quotidiano di Alghero che, giornalmente, si trovano ad affrontare un'autentica gimkana lungo la Strada vicinale Sant'Anna-Pollina.«Da oltre un mese molte buche particolarmente profonde rendono estremamente pericoloso il transito; soprattutto quando piove, le buche si coprono completamente di acqua e non si riesce ad individuare una possibile traiettoria per evitarle, con conseguente grande pericolo per l’incolumità di chi vi transita», dichiarano, sperando che questo serva per segnalare «a chi di competenza la situazione drammatica e pericolosa della strada».