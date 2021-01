Red 8:06 A Sorso 300mila euro per l’area Pip Grazie a un progetto interamente elaborato dagli uffici interni, il Comune è stato inserito nella lista dei beneficiari dello stanziamento della Regione autonoma della Sardegna







In progetto il rifacimento dell’ingresso all’area su Via Castelsardo, il rifacimento dei marciapiedi, di una parte dell’impianto di illuminazione pubblica allo stato attuale non adeguata, e la risistemazione e la bitumatura del manto stradale. Il progetto è già esecutivo e dopo il prossimo passaggio in Consiglio comunale per il via libera alla variante per l’inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche si potrà immediatamente procedere al bando per l’affidamento dei lavori. Commenti SORSO - La Regione autonoma della Sardegna stanzia 12milioni di euro in tre anni a favore dei Comuni per le aree destinate ai Piani per gli insediamenti produttivi. Risorse che mirano a ridare competitività ai sistemi produttivi e rilanciare l’occupazione favorendo le migliori condizioni per l’insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni e di interesse locale, con particolare attenzione agli interventi utili a ridurre l'impatto ambientale, migliorare le condizioni di sviluppo imprenditoriale e promuovere nuove iniziative.Con un progetto interamente elaborato e redatto dagli uffici interni dell’Amministrazione, il Comune di Sorso ha ottenuto l’assegnazione di un finanziamento di 300mila euro da parte dell’Assessorato regionale all’Industria, che lo ha inserito nell’elenco dei Comuni beneficiari dello stanziamento. Una somma che, con una quota in cofinanziamento comunale di 45mila euro, consentirà il completamento delle opere di urbanizzazione della zona Pip di Sant’Iglianu.In progetto il rifacimento dell’ingresso all’area su Via Castelsardo, il rifacimento dei marciapiedi, di una parte dell’impianto di illuminazione pubblica allo stato attuale non adeguata, e la risistemazione e la bitumatura del manto stradale. Il progetto è già esecutivo e dopo il prossimo passaggio in Consiglio comunale per il via libera alla variante per l’inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche si potrà immediatamente procedere al bando per l’affidamento dei lavori.