Red 13:56 Vigilanza ai Servizi sociali: gara aperta per l´affidamento Si corre ai ripari in Comune. Un primo passo dopo quanto accaduto mercoledì, quando un algherese ha spinto brutalmente a terra un usciere oggi ricovertato in ospedale. La somma impegnata per il servizio è di 24.779,73euro







Un primo passo dopo quanto accaduto mercoledì



Ora, il nuovo servizio dovrà garantire la sicurezza del personale, l’integrità dei locali, degli arredi ed evitare danneggiamenti agli uffici. «L’attività degli agenti di vigilanza si rende indispensabile e deve essere garantita durante l’orario di apertura al pubblico», spiegano dagli uffici comunali. La somma impegnata per il servizio è di 24.779,73euro, che dovrà coprire una durata presuntiva di undici mesi a decorrere, salvo imprevisti, da lunedì 1 febbraio a venerdì 31 dicembre, servizio eventualmente rinnovabile per ulteriori dodici mesi. Commenti ALGHERO - Si corre ai ripari in Comune. L’Amministrazione comunale di Alghero ha avviato una gara con procedura semplificata per il servizio di vigilanza negli uffici dei Servizi sociali, a Lo Quarter. La gara indetta oggi (venerdì) riguarda l’affidamento del servizio con il procedimento del Dl n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni)”.Un primo passo dopo quanto accaduto mercoledì [LEGGI] , quando un algherese ha spinto brutalmente a terra un usciere, che è accompagnato d'urgenza nel locale Pronto soccorso. E così si è scoperto che nei locali del Settore, nonostante la delicatezza del servizio e l’eterogeneità degli utenti, molti dei quali con gravi problematiche di varia natura, non fosse presente alcun tipo di vigilanza, in quanto scaduto e mai rinnovato il vecchio contratto.Ora, il nuovo servizio dovrà garantire la sicurezza del personale, l’integrità dei locali, degli arredi ed evitare danneggiamenti agli uffici. «L’attività degli agenti di vigilanza si rende indispensabile e deve essere garantita durante l’orario di apertura al pubblico», spiegano dagli uffici comunali. La somma impegnata per il servizio è di 24.779,73euro, che dovrà coprire una durata presuntiva di undici mesi a decorrere, salvo imprevisti, da lunedì 1 febbraio a venerdì 31 dicembre, servizio eventualmente rinnovabile per ulteriori dodici mesi.