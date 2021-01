Cor 18:03 Neonata in pericolo, volo Alghero-Ciampino La piccola, trasportata in una culla termica dall´aeroporto di Alghero a quello di Ciampino, sarà affidata alle cure mediche dell´ospedale romano Bambino Gesù



C130J della 46^ Brigata Aerea ha da poco concluso il trasporto sanitario urgente di una neonata in imminente pericolo di vita. Lo ha reso noto l'Aeronautica militare. La piccola, trasportata in una culla termica daLL'aeroporto di Alghero a quello di Ciampino, sarà affidata alle cure mediche dell'ospedale romano Bambino Gesù. Commenti ALGHERO - UndellaBrigata Aerea ha da poco concluso il trasporto sanitario urgente di una neonata in imminente pericolo di vita. Lo ha reso noto l'Aeronautica militare. La piccola, trasportata in una culla termica daLL'aeroporto di Alghero a quello di Ciampino, sarà affidata alle cure mediche dell'ospedale romano Bambino Gesù.