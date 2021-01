Red 9:25 Senza mascherina, minaccia i Carabinieri In Piazza Matteotti, a Olbia, un 32enne è stato sanzionato dai Carabinieri, perchè non indossava la mascherina. L´uomo ha poi minacciato i militari, rimediando anche una denuncia per minaccia a pubblico ufficiali



OLBIA – In Piazza Matteotti, a Olbia, un 32enne è stato sanzionato dai Carabinieri, perchè non indossava la mascherina, come prescritto dalle norme per contenere l'emergenza sanitaria Covid-19. In disaccordo, l'uomo ha minacciato i militari, rimediando anche una denuncia per minaccia a pubblico ufficiali.