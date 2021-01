Appropriazione indebita: 57enne denunciato

15/1/2021 Rischio crollo, palazzina evacuata Provvidenziale l´intervento dei tecnici del comune di Alghero e dei vigili del fuoco in via Arduino, nel cuore del centro storico. Problemi di stabilità tra il secondo e terzo piano di una vecchia palazzina

17:04 Al volante ubriaco: scatta la denuncia All’uomo, originario di Catanzaro, è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2g/l, per cui è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con l’immediato ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo a lui intestato

9:25 Senza mascherina, minaccia i Carabinieri In Piazza Matteotti, a Olbia, un 32enne è stato sanzionato dai Carabinieri, perchè non indossava la mascherina. L´uomo ha poi minacciato i militari, rimediando anche una denuncia per minaccia a pubblico ufficiali

14:03 Ambulanti abusivi a Bono: avevano anche droga I militari hanno esteso le perquisizioni alle abitazioni dei due commercianti marocchini, a Uri e a Bolotana, sequestrando nella prima casa più di 100grammi di marijuana, un grammo di cocaina e 300euro in contanti

14:34 Marijuana: denunce a Calangianus e La Maddalena Vicenda simili, nella notte tra venerdì e sabato. Denunciati per detenzione di sostanza stupefacente un 27enne di Calangianus e un 18enne de La Maddalena

12:34 Visita vietata: denunciato ozierese Un 34enne, sottoposto all´obbligo di dimora nella propria abitazione, con il divieto di incontrare altre persone, è stato denunciato perchè, durante un controllo in orario notturno, è stato trovato in compagnia di un amico, sanzionato a sua volta per aver violato il “coprifuoco”

11:11 Cagliari: scoperte evasioni fiscali per 1,5milioni Nelle ultime settimane, i finanzieri della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso numerosi interventi fiscali nel capoluogo regionale e nell´immediato hinterland), constatando, complessivamente, 1,5milioni di euro di ricavi non dichiarati al Fisco e un’Iva per complessivi 266mila euro

22:08 Marina di Sorso: sequestrato cantiere forestale Dopo un controllo sulle attività selvicolturali in atto nella pineta, effettuato dal personale del Corpo forestale del Servizio Ispettorato di Sassari, coadiuvato dalla locale Stazione forestale, è stato disposto il sequestro dell’intera area dei lavori (ricadenti nei “blocchi” 32 e 33) per una superficie complessiva di circa 20ettari

15/1/2021 Al volante ubriaco: scatta la denuncia Un 49enne di Bari Sardo, sorpreso alla guida di un autocarro in evidente stato ebbrezza, ha rifiutato l’accertamento dell’alcoltest, è stato denunciato. Ritirati i documenti di guida e sequestrato il veicolo

10:33 A passeggio col pattadese: scatta la denuncia I Carabinieri della Stazione di Bari Sardo hanno denunciato un uomo di Loceri, già noto alle Forze dell´ordine che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18centimetri

14/1/2021 Bonifica: Protezione civile e Forestas intervengono sui canali Interventi nell´agro: in azione nelle zone della Bonifica colpite dal maltempo. Questa mattina, sopralluogo del sindaco di Alghero Mario Conoci, accompagnato dall´assessore comunale Andrea Montis

15/1/2021 Covid-19: sanzioni a Bono e Burgos Durante la notte tra giovedì e venerdì, i Carabinieri della Compagnia di Bono hanno elevato undici contravvenzioni tra Bono e Burgos. Proposta anche la sospensione dell´attività per un bar di Burgos