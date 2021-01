A.B. 19:17 Serie D: derby sardo per il Latte Dolce «Vogliamo dare una svolta alla nostra stagione. Concentrati sul Lanusei», dichiara l´attaccante biancoceleste Luca Scognamillo in vista del match in programma domani pomeriggio, sul sintetico del “Basilio Canu” di Sennori, contro il Lanusei







Nella foto (di Alessandro Sanna): Luca Scognamillo Commenti SASSARI – Il Sassari Latte Dolce è tornato sull’Isola dopo il mini tour campano consumato fra la gara di domenica scorsa contro il Savoia e il recupero infrasettimanale contro la Nocerina. Una sconfitta (1-0) e un pareggio (1-1 con rete del pareggio di Luca Scognamillo) sono i risultati ascritti al bilancio delle ultime due gare della stagione biancoceleste, con la squadra a riprendere immediatamente a lavorare agli ordini di mister Stefano Udassi per non perdere giri e restare sul pezzo in vista del derby tutto sardo in programma domani, domenica 17 gennaio, alle 14,30, sul sintetico del “Basilio Canu” di Sennori e valido per il girone G del campionato di serie D. Avversario di turno sarà il Lanusei.«Il bilancio delle ultime due uscite, per le nostre aspettative, non può considerarsi positivo visto che abbiamo ottenuto solo un punto in due partite, ma proprio quel punto deve essere punto di ripartenza e stimolo che spero ci possa dare morale e motivazioni per affrontare le prossime partite. Le gare con Savoia e Nocerina – spiega l'attaccante biancoceleste Scognamillo - sono state difficili, giocate contro squadre che al momento si contendono i primi posti in classifica. Match che però abbiamo sicuramente affrontate con la giusta determinazione, partite aperte a qualsiasi risultato finale: nel primo caso purtroppo abbiamo perso, nel secondo abbiamo conquistato un pareggio. La mia gara contro la Nocerina? Senza dubbio sono estremamente felice di essere risultato importante alla squadra e di aver dato un contributo per portare a casa il pareggio. Spero possa essere ancora così. Quella che viviamo non é una situazione facile, una situazione che non ci piace e che vogliamo cambiare ovviamente».«La posizione di classifica non é confortante, dobbiamo a tutti costi dare una svolta alla stagione già a partire dai prossimi impegni. Cerchiamo di prendere il meglio delle ultime prestazioni messe in campo e lavorare per migliorarlo proiettandoci sull’immediato futuro dato che le partite delle prossime settimane saranno fondamentali. Questa è purtroppo anche una stagione sfortunata anche dal punto di vista degli infortuni, non un alibi ma un dato di fatto. Spesso il mister é costretto ad adattare la formazione per sopperire alle assenze e in quei casi non é facile riuscire subito ad esprimere il nostro gioco. Questo complica le cose, ma una chiave di volta e svolta può certamente essere la vittoria: fa classifica e dà fiducia. Su questo dobbiamo focalizzarci a partire dal prossimo impegno con il Lanusei. Sarà come detto una partita di estrema importanza, contro un avversario tosto che dovremo affrontare con il giusto approccio. Vogliamo dare una svolta alla nostra stagione», conclude Scognamillo.Nella foto (di Alessandro Sanna): Luca Scognamillo