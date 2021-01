Red 10:06 Guasto alla Taulera: quartiere senz´acqua Interrotta l´erogazione idrica. Gli operai di Abbanoa sono al lavoro sulla rete. Il gestore assicura che sarà propria cura limitare le ore di interruzione e completare i lavori in tempi più rapidi possibile







Abbanoa assicura che sarà propria cura «limitare le ore di interruzione e completare i lavori in tempi più rapidi possibile. La prima acqua erogata alla ripresa della erogazione, potrebbe avere una transitoria torbidità a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle condotte». Commenti ALGHERO - Abbanoa sta intervenendo con urgenza su un guasto verificatosi nella rete idrica nel quartiere Taulera, ad Alghero. Per l'esecuzione dei lavori, è così necessario provvedere alla chiusura dell’erogazione idrica nelle vie Mirò, Gaudì, Busonera, Fabra, Fleming e Dalì.Abbanoa assicura che sarà propria cura «limitare le ore di interruzione e completare i lavori in tempi più rapidi possibile. La prima acqua erogata alla ripresa della erogazione, potrebbe avere una transitoria torbidità a causa delle operazioni di svuotamento e riempimento delle condotte».